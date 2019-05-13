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Раскрыты первые получатели С-350 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Первой зенитные ракетные комплексы (ЗРК) средней дальности С-350 «Витязь» получит 24-я мобильная зенитная ракетная бригада (ЗРБр), сообщили «Известиям» источники в Минобороны.
Ее главной задачей станет защита стратегически важных объектов в Красноярском крае, Хакасии и других сибирских регионах. Бригаде предстоит прикрывать довольно большую территорию, она будет менять позиции в зависимости от обстановки, пояснили собеседники издания в военном ведомстве.
В апреле сообщалось, что разработка ЗРК С-500 «Прометей» и ряда перспективных радиолокационных станций близится к завершению, а в ближайшее время в войска ожидается поступление С-350 «Витязь».
С-350 «Витязь» оснащается двумя типами ракет. 9М100 предназначена для поражения аэродинамических и баллистических объектов на расстоянии около 120 километров, движущихся со скоростью до 4,8 километра в секунду. 9М96 способна перехватывать на скорости до километра в секунду низколетящие цели, например, крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты и барражирующие боевые блоки, удаленные от ЗРК на расстояние до 15 километров.
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Армия , Оружие , Министерство обороны , газета "Известия" , Красноярский Край , Республика Хакасия
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