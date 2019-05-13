Истребитель Су-57 оснастят «умной бомбой» КАБ-250

Игорь Крылов. Истребитель пятого поколения Су-57 получит на вооружение новейшую управляемую бомбу КАБ-250. Об этом рассказал гендиректор компании — разработчика боеприпаса ГНПП «Регион» (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение»

По его словам, испытания КАБ-250 в настоящее время находятся в завершающей стадии: осталось дополнительно подтвердить некоторые характеристики, передаёт ТАСС.

«Надеемся, что это будет выполнено в ближайшее время. Новая авиабомба уже прошла полный цикл испытаний на фронтовом бомбардировщике Су-34, в дальнейшем будет интегрирована в состав вооружения истребителя Су-35. Кроме того, предусматривается размещение КАБ-250 во внутрифюзеляжном отсеке новейшего истребителя 5-го поколения Су-57», — сказал Крылов.

Он отметил, что разработка снаряда окончательно завершена, а заводы занимаются подготовкой к серийному производству, которое запланированы на 2020 год.

Корректируемая авиационная бомба с лазерной головкой самонаведения и осколочно-фугасной боевой частью КАБ-250 предназначена для поражения различной техники, укреплений, складов, элементов инфраструктуры и других объектов противника.

За счёт использования лазерной системы наведения бомба имеет высокую точность попадания.

Ожидается, что первый серийный истребитель Су-57 поступит в ВКС России в 2019 году, второй — в 2020-м.

20 марта стало известно, что Военно-воздушное министерство США разместило запрос для поиска потенциальных подрядчиков, которые способны создать воздушные цели, имеющие характеристики таких «продвинутых самолётов противников», как российский Су-57 и китайские J-20 и FC-31.