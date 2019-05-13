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Истребитель Су-57 оснастят «умной бомбой» КАБ-250 

RT на русском + ещё 2 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Истребитель пятого поколения Су-57 получит на вооружение новейшую управляемую бомбу КАБ-250. Об этом рассказал гендиректор компании — разработчика боеприпаса ГНПП «Регион» (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Игорь Крылов.
По его словам, испытания КАБ-250 в настоящее время находятся в завершающей стадии: осталось дополнительно подтвердить некоторые характеристики, передаёт ТАСС.
«Надеемся, что это будет выполнено в ближайшее время. Новая авиабомба уже прошла полный цикл испытаний на фронтовом бомбардировщике Су-34, в дальнейшем будет интегрирована в состав вооружения истребителя Су-35. Кроме того, предусматривается размещение КАБ-250 во внутрифюзеляжном отсеке новейшего истребителя 5-го поколения Су-57», — сказал Крылов.
Он отметил, что разработка снаряда окончательно завершена, а заводы занимаются подготовкой к серийному производству, которое запланированы на 2020 год.
Корректируемая авиационная бомба с лазерной головкой самонаведения и осколочно-фугасной боевой частью КАБ-250 предназначена для поражения различной техники, укреплений, складов, элементов инфраструктуры и других объектов противника.
За счёт использования лазерной системы наведения бомба имеет высокую точность попадания.
Ожидается, что первый серийный истребитель Су-57 поступит в ВКС России в 2019 году, второй — в 2020-м.
20 марта стало известно, что Военно-воздушное министерство США разместило запрос для поиска потенциальных подрядчиков, которые способны создать воздушные цели, имеющие характеристики таких «продвинутых самолётов противников», как российский Су-57 и китайские J-20 и FC-31.
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Армия , Оружие , Игорь Крылов , Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" , ИТАР-ТАСС
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