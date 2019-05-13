Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Беларусь получила новый вид оружия 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Белорусские военные получили современные комплексы для борьбы с беспилотниками. Системы радиоэлектронного подавления дронов созданы местными предприятиями, отметили в Минобороны РБ.
— Комплексы приняты специалистами 387-го центра технического контроля, проверены на предмет работоспособности и проходят подготовку для передачи в другие соединения и войсковые части белорусской армии, — рассказали военные.
С 15 по 17 мая в республике пройдут учебные сборы, где армейским специалистам расскажут о новой технике, покажут, как ее правильно обслуживать и применять. По завершении курса противодроновые системы будут торжественно переданы в войска.
Комплексы электронного подавления беспилотников предназначены для охраны воздушного пространства над важными государственными и военными объектами. Принцип действия и технические характеристики нового оружия не раскрываются.
Российская Газета: последние новости
Зенитная система С-300 замечена в США Анкара опровергла информацию об отказе покупать у РФ С-400 "Ку-ку, мой маленький": опубликовано видео перехвата беспилотника США
Армия , В мире , Оружие , СНГ , Министерство обороны
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЕС решил судьбу новых санкций против РФ112
Пока вы спали: от Зеленского спрятали булаву20
Летевший в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево200
ЧП в школе: подросток взял в заложники класс и учителя
«Экономят»: Появились новые версии о ЧП с SSJ 10063
Видео
Вдова Доренко уличила его дочерей во вранье
Общество
Неопытные пилоты? Новый поворот в трагедии с SSJ
Происшествия
Недетский скандал на «Голосе»: Первый канал сделал заявление
Шоу-бизнес
Сотни умерших: Выборы закончились гибелью людей
В мире Происшествия
Чем занимаются летчики на авиабазе Хмеймим
Общество Армия
Прекратить «истерию»: Во Франции защищают РФ
В мире Политика
Опознаны все погибшие при катастрофе SSJ100
Происшествия
Россиянам рассказали о новых длинных выходных
Общество Погода
Телеканал «пообщался» с покойной певицей на «похоронах» Доренко
Общество
Лазарев сравнил «Евровидение» с ЧМ по футболу
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение