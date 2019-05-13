Российскому ракетоносцу подрезали «горб»

Первый стратегический атомный ракетоносец «Князь Владимир» проекта 955А «Борей-А» отличается от субмарин проекта 955 «Борей» переделанной надстройкой, сообщили «Известиям» источники в военном ведомстве

Газета пишет, что обводы носовой оконечности у современного корабля «стали более обтекаемыми», а главным изменением является исчезновение «горба» ракетной пусковой платформы.

Отмечается, что подобные усовершенствования позволят улучшить ходовые качества «Князя Владимира» и бесшумность подлодки при перемещении под водой.

Издание пишет, что вторая субмарина проекта 955А «Борей-А» («Князь Олег») также получит уникальный дизайн, а с окончательным обликом таких субмарин Минобороны определится по итогам сравнительных испытаний первых двух кораблей.

В газете допускают, что изменения могут быть связаны с исчерпанием советского задела готовых конструктивных элементов подлодок проекта 971 «Щука-Б», использовавшихся при строительстве ракетоносцев проекта 955 «Борей».

В марте сообщалось, что российские предприятия из-за нехватки финансирования в последние полтора года приостановили создание воздухонезависимой энергоустановки (ВНЭУ), предназначенной для перспективных малошумных дизель-электрических подводных лодок.

АПЛ четвертого поколения проекта «Борей» и «Борей-А» должны стать основой морских стратегических ядерных сил России на ближайшие десятилетия. В настоящее время построены и находятся в строю три АПЛ: «Юрий Долгорукий», « Александр Невский » и «Владимир Мономах». В 2019 году флот должен получить «Князя Владимира».

Согласно действующей госпрограмме вооружений, всего в состав ВМФ планируется принять восемь подлодок проекта «Борей». Как пишет РИА Новости со ссылкой на информированный источник, рассматривается возможность после 2027 года довести число АПЛ проекта «Борей» до десяти.