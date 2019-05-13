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ВМФ получит тяжелую электрическую торпеду в течение года 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Изделием будут оснащаться перспективные атомные ракетные крейсера.
Электрическая торпеда, которой будут оснащаться перспективные ядерные подводные лодки, вышла на государственные испытания, а первое серийное изделие будет передано флоту в течение ближайшего года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на генерального директора Государственного научно-производственного предприятия (ГНПП) «Регион» Игоря Крылова.
«На наш взгляд, одно из перспективных направлений — создание тяжелой электрической торпеды, разработка которой завершается. Сейчас она проходит государственные испытания, и мы надеемся, что в ближайший год ВМФ получит готовый образец в качестве боевой единицы», — сказал Крылов.
По словам Крылова, готовый образец в качестве боевой единицы будет передан ВМФ в ближайший год.
Крылов также отметил, что для ВМФ России в настоящее время создается новейший комплекс вооружения со скоростной подводной ракетой.
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Армия , Оружие
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