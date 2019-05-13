ВМФ получит тяжелую электрическую торпеду в течение года

Изделием будут оснащаться перспективные атомные ракетные крейсера.

Электрическая торпеда, которой будут оснащаться перспективные ядерные подводные лодки, вышла на государственные испытания, а первое серийное изделие будет передано флоту в течение ближайшего года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на генерального директора Государственного научно-производственного предприятия (ГНПП) «Регион» Игоря Крылова.

«На наш взгляд, одно из перспективных направлений — создание тяжелой электрической торпеды, разработка которой завершается. Сейчас она проходит государственные испытания, и мы надеемся, что в ближайший год ВМФ получит готовый образец в качестве боевой единицы», — сказал Крылов.

По словам Крылова, готовый образец в качестве боевой единицы будет передан ВМФ в ближайший год.

Крылов также отметил, что для ВМФ России в настоящее время создается новейший комплекс вооружения со скоростной подводной ракетой.