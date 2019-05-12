Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зенитная система С-300 замечена в США 

Российская Газета 37 минут назад
Фото: РИА Новости
В Сети появились спутниковый снимок американского военного полигона, на котором, как утверждается, размещены пусковые установки и машины управления советской зенитной системы С-300ПТ.
На фото отмечены две пусковые установки 5П85ПТ, смонтированные на полуприцепах, и командный пункт 30Н6, состоящий из машины управления и трейлера с радаром на вышке.
Американские военные обычно используют системы ПВО российского типа для учений своей авиации. Стилизованные или реальные зенитные комплексы добавляют реализма тренировкам, пишет Defence Blog.
Зенитно-ракетный комплекс С-300П был принят на вооружение в 1978 году и поставлялся в 14 стран мира. После распада СССР 250 пусковых установок С-300ПТ и техника управления остались на Украине.
Российская Газета: последние новости
Анкара опровергла информацию об отказе покупать у РФ С-400 Минобороны опубликовало неизвестные снимки полководцев Победы "Ку-ку, мой маленький": опубликовано видео перехвата беспилотника США
Армия , Войска , Оружие , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Муж Алсу требует засекретить итоги проверки «Голоса»91
Взрывы танкеров в ОАЭ: власти отрицают сообщения СМИ6
Вдова Доренко рассказала о его последней воле
Доренко знал о своем диагнозе39
В команде Зеленского заявили о курсе на войну с Россией
Видео
Доренко знал о своем диагнозе
Общество
Муж Алсу требует засекретить итоги проверки «Голоса»
Другое Шоу-бизнес
Дочь извинилась перед захотевшими проститься с Доренко
Общество
Взрывы танкеров в ОАЭ: власти отрицают сообщения СМИ
Происшествия Пожары
В команде Зеленского заявили о курсе на войну с Россией
В мире Украина
Семь нефтяных танкеров взорвались в ОАЭ
Происшествия Пожары
Создали новую армию. Порошенко похвалил себя
В мире Украина
В США узнали о страхе Зеленского
В мире Украина
Объяснено появление звезд на юбилее главаря ОПГ
Шоу-бизнес Криминал
Умерла звезда «Твин Пикса»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение