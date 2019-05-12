Пентагон предложил схему охраны границы с Мексикой без участия военных

И.о. главы Пентагона Патрик Шанахан заявил о необходимости разработать меры по охране границы с Мексикой без участия военных. Об этом сообщает Associated Press.

«Мы не намерены уходить прежде, чем будет обеспечена безопасность границы… Мы хотим, чтобы Министерство внутренней безопасности США работало эффективно и могло действовать в одиночку», — сказал представитель Пентагона.

Также Шанахан призвал как можно скорее решить данный вопрос. Совета о плане действий он попросил у своих подчиненных.

Ранее сообщалось, что Трамп намерен выдвинуть нынешнего и. о. министра обороны на пост постоянного главы ведомства.