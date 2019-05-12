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Пентагон предложил схему охраны границы с Мексикой без участия военных 

ТК «Звезда» + ещё 3 1 час назад
Фото: globallookpress.com
По словам главы ведомства, Министерство внутренней безопасности США должно самостоятельно эффективно действовать в одиночку.
И.о. главы Пентагона Патрик Шанахан заявил о необходимости разработать меры по охране границы с Мексикой без участия военных. Об этом сообщает Associated Press.
«Мы не намерены уходить прежде, чем будет обеспечена безопасность границы… Мы хотим, чтобы Министерство внутренней безопасности США работало эффективно и могло действовать в одиночку», — сказал представитель Пентагона.
Также Шанахан призвал как можно скорее решить данный вопрос. Совета о плане действий он попросил у своих подчиненных.
Ранее сообщалось, что Трамп намерен выдвинуть нынешнего и. о. министра обороны на пост постоянного главы ведомства.
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Армия , Войска , Латинская Америка , США , Мигранты , Департамент внутренней безопасности США , Пентагон , Мексика
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