Порошенко заявил о создании одной из самых сильных армий в Европе

Украина создала новую армию, а ВСУ стали одними из самых сильных в Европе, заявил президент страны Петр Порошенко в публикации в Facebook.

По словам украинского лидера, заступая на пост президента пять лет назад, он "принял страну без боеспособной армии".

"За эти годы мы не просто создали новую армию, мы превратили ВСУ в одну из самых сильных армий европейского континента. Теперь Украина располагает достаточным военным потенциалом для уверенной защиты от врага", — написал Порошенко.

Он добавил, что нынешние украинские военные — "бесстрашные защитники" страны, "закаленные, выносливые, сильные и профессиональные".

Власти Украины в апреле 2014 года начали вооруженную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР. По данным ООН, за более чем пять лет внутриукраинского конфликта погибли более 13 тысяч человек.