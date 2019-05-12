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Порошенко заявил о создании одной из самых сильных армий в Европе 

Р-Спорт 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Украина создала новую армию, а ВСУ стали одними из самых сильных в Европе, заявил президент страны Петр Порошенко в публикации в Facebook.
По словам украинского лидера, заступая на пост президента пять лет назад, он "принял страну без боеспособной армии".
"За эти годы мы не просто создали новую армию, мы превратили ВСУ в одну из самых сильных армий европейского континента. Теперь Украина располагает достаточным военным потенциалом для уверенной защиты от врага", — написал Порошенко.
Он добавил, что нынешние украинские военные — "бесстрашные защитники" страны, "закаленные, выносливые, сильные и профессиональные".
Власти Украины в апреле 2014 года начали вооруженную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР. По данным ООН, за более чем пять лет внутриукраинского конфликта погибли более 13 тысяч человек.
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Армия , Войска , Украина , Петр Порошенко
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