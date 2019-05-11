Взрыв в Латвии: НАТО несет потери

Латвии умер второй солдат НАТО , который получил тяжелые ранения в результате взрыва мины на военной базе в Адажи 6 мая. Первая военнослужащая погибла сразу же после взрыва. Третий военный получил ранения. ЧП произошло, когда они выполняли задачи по нейтрализацией боеприпасов.

Второй военнослужащий албанского контингента НАТО майор Клодиан Тануши погиб от полученных ранений в результате взрыва мины на латвийской военной базе в Адажи 6 мая. Медикам не удалось его спасти, сообщил министр обороны Латвии Артис Пабрикс. У него были многочисленные раны и травмы.

До этого командующий Национальными вооруженными силами Латвии Леонид Калниньш сообщил, что в результате ЧП погиб один военнослужащий альянса и два получили ранения.

По его словам, представители албанского контингента в Латвии выполняли задачи по нейтрализацией боеприпасов. По последним данным, на полигоне детонировал боеприпас времен Второй мировой войны, который и должны были обезвредить военные альянса.

Калниньш сообщил, что сразу после взрыва погибла старший лейтенант вооруженных сил Албании Зарифе Хасаная.

«Офицер скончалась через час после инцидента, один военнослужащий после операции в тяжелом состоянии находится в реанимации, второй получил легкие ранения», — сказал он.

Ее похоронили на «Кладбище мучеников» в Тиране . На траурной церемонии присутствовали министр обороны Албании и высокопоставленные правительственные чиновники.

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич выразил соболезнования семье погибшей и пожелал раненым скорейшего выздоровления. «Латвия очень благодарна нашей союзнице Албании за вклад в миссию НАТО, это очень печальный момент для всех нас», — написал министр в фейсбуке.

Военная база и полигон в Адажи используются военнослужащими Латвии и Североатлантического альянса для проведения учений. По данным прибалтийских СМИ, на данный момент в стране остаются 18 военнослужащих из албанских ВС.

После случившегося все учения на Адажском полигоне были прекращены до завершения служебного расследования, сообщил Калниныш. Госполиция по факту ЧП начала уголовный процесс.

Как сообщает skaties.lv, обучение солдат на полигоне в Адажи постепенно возобновляется. В министерстве обороны пояснили, что сразу после происшествия Калниньш поручил ответственным лицам провести внеочередную проверку территории полигона и прекратить все военные учения и тренировки.

На данный момент подразделения нейтрализации недетонировавших боеприпасов проверяют и очищают территорию полигона для обеспечения безопасности его использования.

«Поэтому, с учетом мероприятий по обеспечению безопасности на Адажском полигоне постепенно возобновляется обучение, и оно проходит только на той территории полигона, которая безопасна, проверена и где раньше не использовались боевые снаряды», — пояснили в министерстве.

Калниньш уточнил, что в составе боевой группы военного блока в Латвии служат примерно два десятка военных инженеров из Албании, специализирующиеся на нейтрализации снарядов. В случае необходимости они готовят территорию для проведения учений.

Это не первая потеря альянса во время учений. В прошлом году трагический инцидент произошел в октябре на полигоне в Пабраде Швенченского района в Литве. Там погиб военнослужащий из Германии, сообщила пресс-служба Минобороны балтийской республики.

«Шестого октября во время учений передовых сил батальона НАТО на Пабрадском полигоне погиб военнослужащий Германии. Несчастный случай произошел при столкновении с деревом бронированного транспортного средства под управлением военного», — пояснили в сообщении.

Руководство системы обороны края выразило соболезнования родным, близким и друзьям по службе погибшего. После инцидента германские правоохранительные органы начали расследование.

Несколькими месяцами ранее, в июне, в результате столкновения бронемашин НАТО в Литве пострадали 13 военных, сообщили в местной полиции.

На трассе Пренай — Каунас четыре бронемашины, которые участвовали в учениях, врезались в столб. В литовских вооруженных силах уточнили, что столкнулись бронетранспортеры США Stryker.

После аварии дорога была закрыта, а местных жителей попросили искать пути объезда. На месте работали медики. Впрочем, жизни пострадавших ничего не угрожало, их госпитализировали для осмотра. В результате ДТП никто из гражданских лиц не пострадал.

Североатлантический альянс «для укрепления восточного фланга НАТО» в Литве, Латвии, Эстонии и Польше в 2017 году принял решение развернуть боевые группы военного блока батальонного уровня, составленные из подразделений стран-членов.