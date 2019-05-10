Анкара отрицает отказ от российских систем С-400

«Ваши источники ошибаются. Приобретение С-400 — завершённая сделка», — написал в Twitter глава департамента коммуникаций канцелярии президента Турции Фахреттин Алтун, обращаясь к автору статьи в газете Bild Юлиану Рёпке.

Ранее издание написало, что Турция откажется от сделки из-за угрозы санкций США, которые в свете нынешнего падения курса лиры приведут к экономическому краху республики.

Российский источник подтвердил «Интерфаксу», что контракт на поставку Турции зенитных ракетных комплексов С-400 остаётся в силе.