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Анкара отрицает отказ от российских систем С-400 

Говорит Москва + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
«Ваши источники ошибаются. Приобретение С-400 — завершённая сделка», — написал в Twitter глава департамента коммуникаций канцелярии президента Турции Фахреттин Алтун, обращаясь к автору статьи в газете Bild Юлиану Рёпке.
Турция может отказаться от покупки С–400
Ранее издание написало, что Турция откажется от сделки из-за угрозы санкций США, которые в свете нынешнего падения курса лиры приведут к экономическому краху республики.
Российский источник подтвердил «Интерфаксу», что контракт на поставку Турции зенитных ракетных комплексов С-400 остаётся в силе.
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Армия , В мире , Оружие , Bild , Интерфакс , Анкара , Турция
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