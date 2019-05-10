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Bild: Турция может отказаться от приобретения у России С-400 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
По данным газеты, Анкара опасается возможного введения санкций со стороны Вашингтона
Турция использовала С-400 для шантажа Америки
Власти Турции, по всей видимости, намерены пересмотреть свое решение о приобретении у России зенитных ракетных систем С-400. Об этом сообщила в пятницу газета Bild со ссылкой на турецкие дипломатические круги.
По данным издания, в Анкаре это связывают с резким ухудшением экономической ситуации в стране и снижением курса лиры и опасаются возможного введения санкций со стороны США из-за сделки с Россией.
"Дело до поставок С-400 в июле, как заявлял турецкий президент, не дойдет, поскольку приобретение приведет к санкциям Вашингтона, а в свете нынешнего падения курса лиры это означало бы экономический крах Турции", — отметил источник Bild. По словам собеседника газеты, "экономический кризис в Турции обостряется из-за агрессивной внешней политики" Анкары.
Посол ФРГ в Турции Мартин Эрдман ранее выступил против приобретения у России зенитных ракетных систем. "Мы хотим, чтобы Турция оставалась прочной частью западного альянса, и относимся с большим беспокойством к покупке С-400", — заявил он на конференции в Стамбуле.
Факт подписания контракта между Россией и Турцией на поставку С-400 был официально подтвержден в 2017 году. Турецкая сторона должна получить, в отличие от первого иностранного заказчика Китая, не два, а один полковой комплект этих систем. США предпринимают активные попытки не допустить поставок Турции этих вооружений.
С-400 "Триумф" — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки (в том числе летательных аппаратов, выполненных по технологии "стелс") и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.
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Комментарии112
Армия , В мире , Оружие , Bild , Анкара , Турция
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