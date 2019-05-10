Появились фото с места применения секретной «ниндзя-бомбы» США

В интернете идет бурное обсуждение опубликованной информации о секретной высокоточной американской ракете, которая уничтожает цель не взрывом, а шестью длинными лезвиями, раскрывающимися перед ударом. За такую необычную особенность новую ракету уже прозвали "ниндзя-бомбой".

Anyone remember those weird strikes, probably by US forces, mostly on cars, where there didn’t seem to have been an explosive payload, but everything inside the car was very dead?



Well, here it is, a secret kind of Hellfire:https://t.co/kTx8s5r4kB— Nick Waters (@N_Waters89) May 9, 2019

Также в Сети появились фотографии, на которых, предположительно, запечатлены последствия применения этого оружия.

Снимки размещены в Twitter бывшего офицера британской армии Ника Уотерса (Nick Waters). Комментируя фото автомобиля, пораженного неизвестным оружием, он пишет:

"Кто-нибудь помнит эти странные удары, вероятно, нанесенные силами США в основном по автомобилям, во время которых не было взрывов, но все внутри машины погибало?"

I remember puzzling over these cuts for ages trying to work out what had hit the car of Abu Khayr al-Masri, deputy leader of Al-Qaeda.



Turns out it was a Hellfire missle with fucking swords attached to it. pic.twitter.com/aJW524c1Ph— Nick Waters (@N_Waters89) May 9, 2019 По мнению автора публикации, именно так выглядят результаты применения новой секретной ракеты с лезвиями-мечами. Действительно, на развороченной крыше машины видны следы, которые гипотетически могли оставить лезвия американской "ниндзя-бомбы". При этом автомобиль не разнесло взрывом.

Также в публикации указывается, кто находился в этой попавшей под удар машине.

"Я помню, как ломал голову целую вечность, пытаясь выяснить, что попало в машину Абу Хайра аль-Масри, заместителя лидера Аль-Каиды. Оказывается, это была ракета с прикрепленными к ней чертовыми мечами", — пишет Nick Waters.

Он опубликовал и возможное изображение ракеты с выдвигающимися лезвиями-убийцами.

"Адским пламенем" новая ракета называется не случайно. По мнению экспертов, она является модификацией американской ракеты класса "воздух-поверхность" Hellfire.

Между тем американское издание The National Interest описывает секретную ракету как "метеор, наполненный мечами".

Эта ракета с инертной боеголовкой и шестью раскрывающимися лезвиями пробивает крыши зданий и автомобилей, чтобы уничтожить конкретную цель, не причинив вреда другим людям, находящимся поблизости. Как отмечают специалисты, попавшему под такой удар человеку в последний момент покажется, будто на него с неба обрушилась наковальня.