Украина и Великобритания провели совместные учения в Чёрном море

Ракетный катер ВМС Украины и британский корабль гидрографической разведки HMS ECHO провели совместные учения в Чёрном море.

Они отработали задачи по тактическому маневрированию и противовоздушной обороне, а также провели тренировки по связи в соответствии со стандартами НАТО

В манёврах был задействован морской многоцелевой вертолет М-14, экипаж которого отрабатывал действия в ходе поисково-спасательной операции и эвакуации пострадавших, сообщается в Facebook ВМС Украины.

В пресс-службе отметили, что каждый визит кораблей альянса в Одессу используется для получения дополнительных знаний и совершенствования навыков взаимодействия с иностранными коллегами.