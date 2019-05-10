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Украина и Великобритания провели совместные учения в Чёрном море 

News.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: Facebook ВМС ЗС України
Ракетный катер ВМС Украины и британский корабль гидрографической разведки HMS ECHO провели совместные учения в Чёрном море.
Они отработали задачи по тактическому маневрированию и противовоздушной обороне, а также провели тренировки по связи в соответствии со стандартами НАТО.
В манёврах был задействован морской многоцелевой вертолет М-14, экипаж которого отрабатывал действия в ходе поисково-спасательной операции и эвакуации пострадавших, сообщается в Facebook ВМС Украины.
В пресс-службе отметили, что каждый визит кораблей альянса в Одессу используется для получения дополнительных знаний и совершенствования навыков взаимодействия с иностранными коллегами.
Ранее News.ru писал, что экс-главком украинских ВМС вице-адмирал Сергей Гайдук назвал «москитный флот», состоящий из ракетных, сторожевых, торпедных и других катеров, абсолютно бесполезным. По его словам, с точки зрения противодействия ракетным ударам с воздуха, эффективность такого флота практически нулевая.
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Комментарии
Армия , Войска , Конфликты , Оружие , Украина , Сергей Гайдук , НАТО , Великобритания
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