«Возможности Пентагона крайне ограниченны»: зачем в США призывают нарастить военный потенциал в Арктике

Соединённым Штатам необходимо наращивать свой военный потенциал в Арктике, заявил глава Северного командования вооружённых сил США генерал Терренс О'Шонесси. По его словам, именно оттуда Россия может нанести удар в случае потенциального вооружённого конфликта. Эксперты объясняют это с тем, что американцы осознают ограниченность своих возможностей в Арктическом регионе по сравнению с Россией, вооружённые силы которой давно освоили эту территорию. При этом политологи считают, что в действительности США вряд ли планируют развернуть полномасштабную гонку вооружений за Полярным кругом, а разговоры о «российской угрозе» нужны Пентагону лишь для того, чтобы убедить конгресс одобрить беспрецедентный оборонный бюджет на 2020 год.

Россия может нанести главный удар по территории США через Арктику, используя крылатые ракеты, бомбардировщики и гиперзвуковые вооружения. Об этом заявил глава Северного командования Вооружённых сил США генерал Терренс О'Шонесси, отвечающий за оборону континентальной части Соединённых Штатов.

Выступая на слушаниях, которые прошли под эгидой комитета по делам вооружённых сил нижней палаты конгресса, он призвал наращивать военный потенциал Америки в арктическом регионе. Арктику О'Шонесси назвал «передовой линией обороны» США.

«Если мы не предпримем действий сейчас, то будет складываться ситуация, когда у нас будут неравные возможности (с Россией. — RT)», — приводит ТАСС слова американского генерала.

Официальные лица Соединённых Штатов не в первый раз говорят о необходимости усилить военный потенциал США за Полярным кругом. Так, 6 мая на полях Арктического совета в Хельсинки , госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Пентагон будет реагировать на «дестабилизирующую активность России» в Арктике. По его словам, американцы намерены проводить здесь военные учения, наращивать присутствие в этом регионе своих вооружённых сил и восстанавливать флот ледоколов.

«Отразить любую атаку»

Необходимость договариваться по вопросам безопасности в данном регионе очевидна, считают аналитики. При этом они сомневаются, что американцы действительно готовы начать полномасштабную гонку вооружений в Арктике.

«Пока со стороны США есть только заявления. Американцы время от времени пугают наращиванием своего военного потенциала в Арктике, но реально у них там практически ничего нет. Сейчас у Соединённых Штатов есть только атомные подводные лодки, которые могут ходить подо льдами Северного полюса, и то недалеко, пока их не перехватят отечественные субмарины», — подчеркнул в беседе с RT военный эксперт Виктор Литовкин.

По его мнению, в Пентагоне отлично понимают, что возможности американских военных в Арктике крайне ограничены, так как вооружённые силы России давно уже освоили этот регион.

«Непонятно, что США там вообще смогут разместить. Да, наши ракеты способны через Северный полюс достать территорию Соединённых Штатов. Вот пусть американцы в своём полушарии создают, что хотят, чтобы защититься. В Восточное полушарие их не пустят, и это очевидно. Наши гарнизоны в Арктике вооружены всем необходимым, чтобы отразить любую атаку в любом направлении», — уверен эксперт.

Литовкин полагает, что о «российской угрозе» представители Белого дома и Пентагона заговорили для того, чтобы конгресс санкционировал военный бюджет на 2020 год.

«Он и так будет беспрецедентным, а значит его не примут без споров», — говорит Литовкин.

Напомним, бюджетный запрос на оборонные нужды на 2020 год, который направила в конгресс администрация Дональда Трампа , составляет $750 млрд

«Таким образом, планируется побить рекорд 2019 года, на который у США заложен самый большой в истории страны военный бюджет: $707 млрд Естественно, военные и президент заинтересованы в том, чтобы конгрессмены такие сумасшедшие траты поддержали. Кроме того, в военно-промышленном комплексе и Пентагоне идёт конкуренция, кому больше денег достанется. С желанием освоить больше средств, скорее всего, и связано заявление О'Шонесси», — резюмирует эксперт.

«Закрепиться в Арктике»

Масштабные планы Вашингтона по милитаризации региона встретили с настороженностью в граничащих с Арктикой странах. Так, президент Финляндии Саули Ниинистё предложил созвать в Хельсинки специальный межправительственный саммит, посвящённый вопросам безопасности в Арктическом регионе, сообщила финская газета Ilta-Sanomat.

По его словам, это необходимо, так как у Арктики больше нет «иммунитета к напряжённости».

«К сожалению, мы не можем уже исключить конфликты в рамках политики силы», — сказал Ниинистё.

Эксперты называют предложение Ниинистё ожидаемым и закономерным. Официальный Хельсинки неоднократно выступал с инициативами, касающимися международного сотрудничества. Именно Финляндия в 1996 году предложила созвать Арктический совет, напомнил в беседе с RT профессор кафедры интеграционных процессов МГИМО , эксперт по геополитическим проблемам современной Арктики Лев Воронков. На сегодняшний день это единственный межправительственный форум, посвящённый защите уникальной природы северной полярной зоны, подчеркнул эксперт.

«Финляндия в течение двух лет, вплоть до мая текущего года, была страной-председательницей Арктического совета. Вопросы, связанные с безопасностью, не относятся к числу тех, что обсуждаются на этом форуме. Тем не менее их там то и дело поднимают. Поэтому Хельсинки выступил за проведение отдельного саммита по безопасности», — отметил Воронков.

По его словам, Финляндия не заинтересована в том, чтобы в Арктике началось соперничество крупных держав. Ведь только сохранение существующего положения позволит небольшим арктическим государствам сохранить под своим контролем природные богатства региона, подчёркивает эксперт.

«Арктика — это углеводородные, минеральные, биологические ресурсы. Потепление климата может облегчить к ним доступ. Де-факто эти ресурсы уже поделены, так как в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву от 1982 года двухсотмильные шельфовые зоны принадлежат прибрежным арктическим государствам», — говорит Воронков.

По его словам, восемь стран, фактически контролирующих Арктику, — Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия, Швеция и США — пока ещё продуктивно сотрудничают и готовы совместно отстаивать общие интересы. Но если в регионе начнётся гонка вооружений, то между ними неизбежно возникнут разногласия, и тогда ситуацией могут воспользоваться другие государства, утверждает эксперт.

С точки зрения Льва Воронкова, многие неарктические государства стремятся изменить текущий статус арктических пространств, чтобы получить доступ к их ресурсам.

«Дипломатическая активность в этом направлении будет продолжаться. Отказываться от надежды добраться до ресурсов северных широт неарктические государства не станут», — утверждает Воронков.

Крайний Север представляет особую ценность для многих государств ещё и из-за своего выгодного геостратегического положения.