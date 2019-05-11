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В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии 

РИА Новости + ещё 1 11 мая 2019
Фото: РИА Новости
Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала четыре случая нарушения режима прекращения огня, Турция — семь, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано четыре случая стрельбы в провинции Латакия. Турецкой частью представительства зафиксировано семь случаев стрельбы в провинциях: Идлиб — пять, Хама — два", — говорится в бюллетене.
В Минобороны отметили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось, их 234.
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Армия , Ближний Восток , В мире , Войска
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