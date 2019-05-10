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В Катар прибыли американские бомбардировщики B-52 

RT на русском 30 минут назад
Фото: Reuters
На американскую базу в Катаре прибыли бомбардировщики B-52 Военно-воздушных сил США.
Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на ВВС США.
Отмечается, что боевая авиация была развёрнута для сдерживания Ирана.
8 мая стало известно, что Иран принял решение прекратить выполнение отдельных пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе.
Впоследствии сообщалось о планах Соединённых Штатов направить авианосец и бомбардировщики в зону ответственности Центрального командования страны в качестве сигнала Ирану.
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Армия , Войска , Оружие , США , Катар
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