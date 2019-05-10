В Катар прибыли американские бомбардировщики B-52

На американскую базу в Катаре прибыли бомбардировщики B-52 Военно-воздушных сил США

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на ВВС США.

Отмечается, что боевая авиация была развёрнута для сдерживания Ирана.

8 мая стало известно, что Иран принял решение прекратить выполнение отдельных пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе.

Впоследствии сообщалось о планах Соединённых Штатов направить авианосец и бомбардировщики в зону ответственности Центрального командования страны в качестве сигнала Ирану.