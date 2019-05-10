В США военный трагически погиб во время учений

Еще шестеро пострадали. Они были госпитализированы.

На территории Южной Калифорнии во время учений военнослужащих США произошел инцидент: там перевернулся военный автомобиль. В результате происшествия погиб морской пехотинец ВС США, еще шестеро пострадали.

Как уточняет NBC, инцидент случился во время учения в Кэмп-Пендлтон.

По словам военных, раненые морские пехотинцы были госпитализированы. Они не получили серьезных травм.

В настоящее время имя погибшего военнослужащего ВС США не оглашается, однако известно, что он служил в первом разведывательном батальоне 1-й морской дивизии.

Все обстоятельства трагедии устанавливаются.

Ранее сообщалось о еще одном инциденте в учениях США: американские военные случайно уронили парашют с самолета на промзону в Японии.