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В США военный трагически погиб во время учений 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: US Marines, globallookpress
Еще шестеро пострадали. Они были госпитализированы.
На территории Южной Калифорнии во время учений военнослужащих США произошел инцидент: там перевернулся военный автомобиль. В результате происшествия погиб морской пехотинец ВС США, еще шестеро пострадали.
Как уточняет NBC, инцидент случился во время учения в Кэмп-Пендлтон.
По словам военных, раненые морские пехотинцы были госпитализированы. Они не получили серьезных травм.
В настоящее время имя погибшего военнослужащего ВС США не оглашается, однако известно, что он служил в первом разведывательном батальоне 1-й морской дивизии.
Все обстоятельства трагедии устанавливаются.
Ранее сообщалось о еще одном инциденте в учениях США: американские военные случайно уронили парашют с самолета на промзону в Японии.
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Армия , Происшествия , телеканал NBC , США
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