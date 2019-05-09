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Госдеп одобрил продажу Катару вертолетов Apache на три миллиарда долларов 

Р-Спорт + ещё 1 1 час назад
Фото: © AFP 2019 / Liu Jin
Власти США одобрили продажу Катару 24 вертолетов AH-64 Apache и связанного с ними оружия на общую сумму в 3 миллиарда долларов. О решении Госдепа информирует Агентство по оборонному сотрудничеству в структуре Пентагона.
ВВС Катара уже приобрели ранее 24 вертолета этой модели.
"Вертолеты дадут Катару долгосрочный оборонный и наступательный потенциал, а также позволят расширить защиту ключевой нефтяной и газовой инфраструктуры и платформ", — говорится в сообщении.
Решение о возможности сделки еще не означает, что она будет заключена, однако подтверждает, что власти США не видят политических и военных препятствий к подписанию контракта.
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Армия , Другое , Пентагон , Госдеп США , США
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