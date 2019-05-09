Стало известно об американской секретной бомбе-ниндзя

Пресса сообщила о секретной американской ракете-ниндзя, убивающей террористов без взрыва. Она использует собственную массу и встроенные крутящиеся лезвия.

Эту сверхточную секретную ракету разработали по заказу правительства США. Она способна ликвидировать заданные цели без взрыва. Тем самым оружие сводит к минимуму возможные жертвы среди гражданского населения. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники во властных структурах США.

Сообщается, что ЦРУ и Пентагон уже использовали это оружие, тщательно скрывая его существование. Оно представляет собой модифицированную версию известной ракеты Hellfire, но несет инертную боеголовку. Ракета Hellfire R9X не взрывается, а обрушивается на цель всей свой тяжелой массой. Она пробивает крыши зданий и автомобилей, уничтожая цель, и не нанося вреда другим лицам.

По словам источников, пострадавшему кажется, что с неба на него упала наковальня. Кроме того, ракета снабжена шестью длинными лезвиями, которые укладываются внутрь, а за несколько секунд до удара вырываются наружу. Лезвия вращаются и уничтожают все на своем пути.

Источники говорят, что данное оружие уже использовалось при операциях в 2017 и 2019 годах в Ливии, Ираке, Йемене, Сирии, Сомали. Военные прозвали ее бомба-ниндзя.

Чаще всего ее применяют, когда известно местоположение человека, которого хотят уничтожить спецслужбы США. Источники издания утверждают, что это — лидеры террористов.