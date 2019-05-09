Инструкторы из Польши и Литвы прибыли к линии соприкосновения в Донбассе для обучения украинских силовиков, заявил в четверг офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
"В зоне ответственности 54 механизированной бригады (ВС Украины — ред.) в районе населенного пункта Катериновка отмечено нахождение польских и литовских инструкторов одной из иностранных частных военных компаний", — рассказал Филипоненко.
Он уточнил, что инструкторы прибыли для обучения украинских силовиков установке минно-взрывных устройств, а также осуществления диверсий.