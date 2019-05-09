Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ВС Украины перебросили в Донбасс тяжёлое вооружение 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Военные силы Украины за последнюю неделю перебросили в Донбасс пять ЗРК «Бук» и четыре РСЗО «Ураган», сообщил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич. Он добавил, что ВСУ также не прекращают обстрелы на юго-востоке страны.
3 мая в Донецкой области около населённого пункта Приволье обнаружены четыре буксируемые гаубицы «Гиацинт-Б» калибра 152 мм, 6 мая — пять ЗРК «Бук» вблизи железнодорожной станции Бахмут (бывший Артёмовск). В Луганской области 6 мая в населённом пункте Старобельск выявлены четыре РСЗО «Ураган» калибра 220 мм и шесть буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б» калибра 152 мм возле железнодорожной станции в Рубежном. Наблюдатели не досчитались у ВСУ в местах отвода и хранения 63 артиллерийских систем, — цитирует постпреда РИА Новости.
Он добавил, что в районе вооружённых действий также выявлено свыше 350 противотанковых мин.
Ранее, как писал News.ru, Лукашевич призвал Специальную мониторинговую миссию (СММ) изучить ситуацию с проявлениями агрессивного национализма, неонацизма и ксенофобии на Украине.
News.ru: последние новости
Пассажиры метро увидят трансляцию парада Победы США испытали высокоточную ракету «Минитмен-3» Танки США примут участие в параде Победы в Мурманске
Комментарии1
Армия , Войска , Конфликты , Оружие , Украина , Александр Лукашевич , ОБСЕ , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стали известны подвиги деда Зеленского90
В США назвали цель парада Победы459
Эстония нашла в России часть своей территории12
Появилось видео стычки «Бессмертного полка» с полицией в Киеве1
Евросоюз предложили ликвидировать
Видео
Стали известны подвиги деда Зеленского
В мире Украина
«Праздновать нечего»: Виторган о Дне Победы
Шоу-бизнес
Малахова удивил внешний вид гостей парада Победы
Общество
«Первый опыт»: Собчак призналась, за что заплатила мужчине
Шоу-бизнес
В США назвали цель парада Победы
В мире США
Названа причина отмены воздушного парада в Москве
Армия
Сможет ли Украина наказать жителей Донбасса за паспорт РФ
В мире Конфликты
Назарбаев отказался от георгиевской ленты
СНГ В мире
Россия приняла решение по военным специалистам в Венесуэле
Политика
Зеленский встретил День Победы на могиле деда
В мире Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение