ВС Украины перебросили в Донбасс тяжёлое вооружение

Военные силы Украины за последнюю неделю перебросили в Донбасс пять ЗРК «Бук» и четыре РСЗО «Ураган», сообщил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич . Он добавил, что ВСУ также не прекращают обстрелы на юго-востоке страны.

3 мая в Донецкой области около населённого пункта Приволье обнаружены четыре буксируемые гаубицы «Гиацинт-Б» калибра 152 мм, 6 мая — пять ЗРК «Бук» вблизи железнодорожной станции Бахмут (бывший Артёмовск). В Луганской области 6 мая в населённом пункте Старобельск выявлены четыре РСЗО «Ураган» калибра 220 мм и шесть буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б» калибра 152 мм возле железнодорожной станции в Рубежном. Наблюдатели не досчитались у ВСУ в местах отвода и хранения 63 артиллерийских систем, — цитирует постпреда РИА Новости.

Он добавил, что в районе вооружённых действий также выявлено свыше 350 противотанковых мин.

Ранее, как писал News.ru, Лукашевич призвал Специальную мониторинговую миссию (СММ) изучить ситуацию с проявлениями агрессивного национализма, неонацизма и ксенофобии на Украине.