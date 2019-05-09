Американский авианосец Abraham Lincoln прошел Суэцкий канал

Администрация Суэцкого канала сообщила в четверг, что американский авианосец Abraham Lincoln прошел через эту водную артерию Египта . Об этом передает телеканал Sky News Arabia.

Накануне Вашингтон заявил о готовности ответить силой на любые возможные нападения Ирана на американские войска и их союзников. По словам американского спецпредставителя по Ирану Брайана Хука, США "развернули ударную группу ВМС во главе с авианосцем Abraham Lincoln и тактическую группу бомбардировщиков, чтобы послать ясный сигнал иранскому режиму".

"У нас есть свидетельства повышенной готовности Ирана к проведению операций, направленных против сил США и наших интересов на Ближнем Востоке. У нас есть убедительные свидетельства наличия множества угроз со стороны сил Ирана, и мы соответствующим образом передислоцировали свои войска", — отметил он.