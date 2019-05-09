Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Технику, выполнявшую спецзадачи в Сирии показали на параде Победы в Екатеринбурге 

ТК «Звезда» 36 минут назад
Фото: ТАСС
Впервые на параде Победы в Екатеринбурге в парадном строю прошла техника, которая принимала участие в спецоперации российский военных в Сирийской Арабской Республике.
В Екатеринбурге впервые показали исторические армейские мотоциклы М-72, которыми управляли байкеры из местного клуба. Впервые в составе механизированной колонны была и «коробка» из техники, выполнявшей спецзадачи в Сирии.
Парады сегодня по всей России. Во Владивостоке по центральным улицам города промаршировали почти две тысячи военнослужащих и курсантов: офицеры Тихоокеанского флота, десантники, береговые войска.
В Хабаровске по главной площади города прошагали более двух тысяч военнослужащих. В составе механизированной колонны проехало более 150 единиц техники, публике были продемонстрированы в том числе беспилотники.
С размахом отмечают День Победы в городе-герое Петербурге, который пережил почти девятисотдневную блокаду, но не сдался врагу. Главное действо традиционно прошло на Дворцовой площади
ТК «Звезда»: последние новости
Легендарная «Катюша» открыла парад Победы в Севастополе Воздушную часть парада Победы отменили Министр обороны России провел селекторное совещание с руководством Вооруженных Сил
Комментарии
Армия , Оружие , Екатеринбург , Сирия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США назвали цель парада Победы44
Назарбаев отказался от георгиевской ленты464
Лукашенко объяснил отсутствие на параде Победы в Москве5
Зеленский встретил День Победы на могиле деда212
Малахова удивил внешний вид гостей парада Победы
Видео
В США назвали цель парада Победы
В мире США
Названа причина отмены воздушного парада в Москве
Армия
Сможет ли Украина наказать жителей Донбасса за паспорт РФ
В мире Конфликты
Назарбаев отказался от георгиевской ленты
СНГ В мире
Россия приняла решение по военным специалистам в Венесуэле
Политика
Зеленский встретил День Победы на могиле деда
В мире Общество
На акциях «Бессмертного полка» в Грузии произошли эксцессы
Кавказ В мире
«Молодец!» Ветеран похвалил Путина за Крым
Политика Армия
Кремль внес ясность в вопрос о встрече Путина и Трампа на G-20
Политика
«Ку-ку, мой маленький»: видео перехвата беспилотника США
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение