Технику, выполнявшую спецзадачи в Сирии показали на параде Победы в Екатеринбурге

В Екатеринбурге впервые показали исторические армейские мотоциклы М-72, которыми управляли байкеры из местного клуба. Впервые в составе механизированной колонны была и «коробка» из техники, выполнявшей спецзадачи в Сирии.

Парады сегодня по всей России. Во Владивостоке по центральным улицам города промаршировали почти две тысячи военнослужащих и курсантов: офицеры Тихоокеанского флота, десантники, береговые войска.

В Хабаровске по главной площади города прошагали более двух тысяч военнослужащих. В составе механизированной колонны проехало более 150 единиц техники, публике были продемонстрированы в том числе беспилотники.

С размахом отмечают День Победы в городе-герое Петербурге, который пережил почти девятисотдневную блокаду, но не сдался врагу. Главное действо традиционно прошло на Дворцовой площади