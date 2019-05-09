США запустили баллистическую ракету

США произвели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

Запуск был осуществлен из шахты авиабазы Ванденберг в Калифорнии в 00.39 по Тихоокеанскому времени (10.39 мск). Ракеты без заряда упала в Тихий океан. Предыдущее испытание Minuteman III произошло 1 мая.

— Запуск двух МБР с разницей в неделю является истинным свидетельством возможностей авиабазы Ванденберг, — отметили в командовании глобального удара ВВС США.

Трехступенчатые баллистические ракеты Minuteman III шахтного базирования являются единственным наземным компонентом ядерного арсенала США. 450 ракет с моноблочными термоядерными боеголовками мощностью 300 килотонн несут боевое дежурство на трех авиабазах в Вайоминге, Монтане и Северной Дакоте.