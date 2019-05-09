Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США запустили баллистическую ракету 

Российская Газета + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
США произвели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.
Запуск был осуществлен из шахты авиабазы Ванденберг в Калифорнии в 00.39 по Тихоокеанскому времени (10.39 мск). Ракеты без заряда упала в Тихий океан. Предыдущее испытание Minuteman III произошло 1 мая.
— Запуск двух МБР с разницей в неделю является истинным свидетельством возможностей авиабазы Ванденберг, — отметили в командовании глобального удара ВВС США.
Трехступенчатые баллистические ракеты Minuteman III шахтного базирования являются единственным наземным компонентом ядерного арсенала США. 450 ракет с моноблочными термоядерными боеголовками мощностью 300 килотонн несут боевое дежурство на трех авиабазах в Вайоминге, Монтане и Северной Дакоте.
Для защиты от несанкционированного запуска в качестве полетного задания в ракеты введен безлюдный район Тихого океана. Согласно американской яжерной доктрине пусковые установки МБР предназначены не для нанесения ядерного удара, а для отвлечения вражеских ракет от других, более важных объектов. В Пентагоне их называют "ядерной губкой", призванной "впитать" удар противника. Эти обстоятельства заставляют американских военных экспертов гворить об отсутствии смысла в дальнейшем использовании Minuteman III.
Российская Газета: последние новости
"Ку-ку, мой маленький": опубликовано видео перехвата беспилотника США Россия построит атомный авианосец Лавров: Россия отвечает за безопасность Северного морского пути
Комментарии
Армия , Войска , Оружие , США , Пентагон
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стали известны подвиги деда Зеленского90
ВС Украины перебросили в Донбасс тяжёлое вооружение1
В США назвали цель парада Победы459
Эстония нашла в России часть своей территории12
Появилось видео стычки «Бессмертного полка» с полицией в Киеве1
Видео
Стали известны подвиги деда Зеленского
В мире Украина
«Праздновать нечего»: Виторган о Дне Победы
Шоу-бизнес
Малахова удивил внешний вид гостей парада Победы
Общество
«Первый опыт»: Собчак призналась, за что заплатила мужчине
Шоу-бизнес
В США назвали цель парада Победы
В мире США
Названа причина отмены воздушного парада в Москве
Армия
Сможет ли Украина наказать жителей Донбасса за паспорт РФ
В мире Конфликты
Назарбаев отказался от георгиевской ленты
СНГ В мире
Россия приняла решение по военным специалистам в Венесуэле
Политика
Зеленский встретил День Победы на могиле деда
В мире Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение