Названа причина отмены воздушного парада в Москве

Военный метеоролог заявил, что авиации на параде не хватило часа до улучшения метеоусловий

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец объяснил отмену воздушной части парада Победы в столице низкой слоистой облачностью.

По его словам, в Подмосковье, где должна была собираться авиация, наблюдалась сплошная 10-бальная облачность, чьи нижние края провисали до 90–150 м. Тишковец добавил, что такая ситуация «поставила крест» на безопасном групповом полёте. При этом в Москве нижняя граница облачности была нормальной, не ниже 300–600 м.

«Дело в том, что авиагруппы, как правило, собираются на высоте 350–400 м, в крайнем случае могут снизиться до 300 м, самолёты идут в сомкнутом строю, но при сложившихся погодных условиях это было небезопасно», — сказал он РБК.