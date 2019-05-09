Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Военный метеоролог заявил, что авиации на параде не хватило часа до улучшения метеоусловий 

Говорит Москва 57 минут назад
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец объяснил отмену воздушной части парада Победы в столице низкой слоистой облачностью.
В парад Победы на Красной площади внесли изменения
По его словам, в Подмосковье, где должна была собираться авиация, наблюдалась сплошная 10-бальная облачность, чьи нижние края провисали до 90–150 м. Тишковец добавил, что такая ситуация «поставила крест» на безопасном групповом полёте. При этом в Москве нижняя граница облачности была нормальной, не ниже 300–600 м.
«Дело в том, что авиагруппы, как правило, собираются на высоте 350–400 м, в крайнем случае могут снизиться до 300 м, самолёты идут в сомкнутом строю, но при сложившихся погодных условиях это было небезопасно», — сказал он РБК.
Парад Победы начался в Москве в 10:00 и завершился спустя час. В нём участвовали более 13,5 тыс. военнослужащих и 130 единиц техники. При этом Минобороны отменило воздушную часть парада из-за неблагоприятных метеоусловий.
Говорит Москва: последние новости
СМИ: экс-главком ВМФ станет зампрезидента Объединённой судостроительной корпорации Главкомом ВМФ России назначен адмирал Николай Евменов В Минобороны рассказали подробности нападения боевиков на авиабазу Хмеймим
Комментарии8
Армия , Видео , Евгений Тишковец , Министерство обороны
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назарбаев отказался от георгиевской ленты257
Зеленский встретил День Победы на могиле деда65
Россия приняла решение по военным специалистам в Венесуэле16
Грузия сделала громкое антироссийское заявление17
Джанабаева опубликовала «королевское» фото
Видео
Названа причина отмены воздушного парада в Москве
Армия
Сможет ли Украина наказать жителей Донбасса за паспорт РФ
В мире Конфликты
Назарбаев отказался от георгиевской ленты
СНГ В мире
Россия приняла решение по военным специалистам в Венесуэле
Политика
Зеленский встретил День Победы на могиле деда
В мире Общество
На акциях «Бессмертного полка» в Грузии произошли эксцессы
Кавказ В мире
«Молодец!» Ветеран похвалил Путина за Крым
Политика Армия
Кремль внес ясность в вопрос о встрече Путина и Трампа на G-20
Политика
«Ку-ку, мой маленький»: видео перехвата беспилотника США
Армия Оружие
Стивен Сигал прибыл на парад Победы в Москве
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение