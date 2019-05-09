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Южная Корея заявила, что КНДР запустила снаряд неопределенной модели 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что КНДР осуществила пуск снаряда неопределенной модели, передает агентство Ренхап.
"Северная Корея сегодня в 16.30 по местному времени (10.30 мск) из района вблизи Синори в провинции Пхёнан-Пукто осуществила пуск снаряда неопределенной модификации в восточном направлении", — приводит агентство сообщение военных.
Ранее Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что в ночь на 4 мая Северная Корея провела пуск ракеты малой дальности. Затем добавил, что были проведены несколько пусков, не используя слова "ракеты". Пуски были осуществлены между 9.06 и 9.27 по местному времени (3.06 и 3.27 мск соответственно) из района города Вонсан в сторону Японского моря, их дальность составляла от 70 до 200 километров.
Северокорейское агентство ЦТАК позже сообщило, что Ким Чен Ын координировал тренировочный запуск ракет.
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Армия , В мире , Оружие , Чен Ким , Комитет начальников штабов , КНДР , Южная Корея
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