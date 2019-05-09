В Севастополе прошел парад Победы

День Победы в городе-герое Севастополе — особый, "двойной" праздник: ровно за год до подписания Германией акта капитуляции Севастополь был освобожден от захватчиков. В год 75-летия этого события черноморцы вывели на улицы города уникальные боевые экспонаты — танки Т-34 и ИС-2, которые своим ходом прошли к площади Нахимова. После военного парада в центре города прошли десятки тысяч горожан и гостей столицы с портретами родных — участники "Бессмертного полка".

Командующие двух флотов на параде

Выносом копии знамени Победы и государственного флага России под звуки "Идет война народная" ровно в 10 утра начался военный парад в городе-герое Севастополе. Его принимал командующий Черноморским флотом вице-адмирал Александр Моисеев , командовал парадом начальник отдела береговых войск ЧФ полковник Игорь Сварковский. Они объехали войска на кабриолетах "ГАЗ" (Волга) с государственными номерами 1941 ЧФ и 1945 ЧФ.

"Сегодня личный состав флота достойно продолжает героические традиции фронтовиков и укрепляет военную безопасность Российской Федерации на южных морских рубежах", — сказал с трибуны принимающий парад в Севастополе действующий командующий ЧФ Александр Моисеев, который накануне назначен командующим Северным флотом. На трибуне находился также назначенный командующий ЧФ вице-адмирал Игорь Осипов , который приступит к исполнению обязанностей с 13 мая.

К площади Нахимова парадным строем прошли 10 парадных батальонов и 30 парадных рот военнослужащих Черноморского флота, истребительного авиационного и зенитно-ракетного полков ВВС и ПВО Южного военного округа, курсанты училища имени Нахимова, подразделения Росгвардии и МЧС , а также кадеты и юнармейцы. В параде приняли участие 1,5 тысячи военнослужащих. После прохода войск к площади Нахимова двинулась техника.

ИС-2 — с Сапун-горы на парад

Открыла механизированную часть парада легендарная советская техника времен Великой Отечественной войны: танки Т-34 и ИС-2, самоходная артиллерийская установка СУ-76 и легендарная "Катюша" — пусковая установка БМ-13. Легендарные боевые машины были восстановлены специалистами автомобильной бронетанковой службы ЧФ, сообщили в пресс-службе флота. Ранее они несколько десятилетий стояли под открытым небом на смотровой площадке на Сапун-горе.

"Танки времен Великой ОтечественноЙ войны Т-34 и ИС-2 идут парадным строем в Севастополе. Кроме них в параде приняли участие пусковая установка БМ-13 ("Катюша") и самоходная артиллерийская установка СУ-76", — сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан второго ранга Алексей Рулев.

Восстановлением музейной техники занималась ремонтная бригада подразделений автомобильной бронетанковой службы ЧФ во взаимодействии с музеем Героической обороны Севастополя. Рулев отметил, что тяжелый танк ИС-2 впервые принимал участие в параде, во время ремонта и восстановления его двигателя были использованы оригинальные запчасти. После парада вся историческая техника остановилась на площади Лазарева, чтобы все желающие смогли ознакомиться с рабочими экспонатами.

После прохода исторической военной техники к площади Нахимова парадным строем прошло более 70 единиц боевой техники: танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82А и БТР-80, береговой ракетный комплекс "Бастион", мобильные береговые комплексы разведки воздушной и надводной обстановки "Монолит" и "Минерал", комплексы ПВО С-400 "Триумф", зенитно-ракетный комплекс "Панцирь". Тягачи буксировали гаубицы "Мста-Б" и "Д-30", по улицам города проехали боевые машины реактивной системы залпового огня "Град-М", автомобили КАМАЗ-63968 "Тайфун", бронеавтомашины "Рысь" и "Тигр".

Парад военной техники сменился проходом колонн ветеранских организаций, уволенных в запас военнослужащих и проездом раритетных советских автомобилей. Им аплодировали и кричали "Ура" зрители с тротуаров, с парапетов и фонарей, с балконов и окон. Дети махали ветеранам флота флагами, устроившись на плечах родителей. Когда десятки автомобилей "Победа" с флагами СССР и России появились на улице Ленина, они вызвали шквал аплодисментов севастопольцев и гостей города.

Бессмертный полк

"Мы специально приехали на парад в Севастополь со Ставрополья, мы здесь впервые", — рассказывает жительница Ессентуков Юлия Чернышева. Она держит в руках портрет с изображением молодого бойца. "Это мой дедушка-фронтовик. Сейчас мы пойдем в "Бессмертном полку", — говорит молодая девушка.

По словам организаторов шествия "Бессмертный полк" в Севастополе, заявки на участие подали более 50 тысяч человек. При этом реальное число участников шествия может быть больше. Несмотря на прохладную погоду и иногда срывающийся дождь, в колоннах "Бессмертного полка" прошли тысячи людей.

Вице-спикер правительства города Илья Пономарев рассказал журналистам, что несет портрет своего деда-фронтовика Алексея Дмитриевича Решетникова, который прошел Великую Отечественную войну с первого до последнего дня.

"Я пойду с портретом своего дяди Георгия Андреевича Баровского, он пропал без вести под Одессой в 1941 году, участвовал в обороне. Он был студентом Одесского университета, ему было 20 лет. И понесу портрет дедушки — Шилин Федор Михайлович. Он пропал без вести под Севастополем в последних боях, бабушка моя получила извещение, что он пропал без вести 3 июля 1942 года. Он был защитником города", — рассказала до начала шествия РИА Новости спикер заксобрания Севастополя Екатерина Алтабаева.

Она же прокомментировала заявление президента Украины Порошенко, который назвал участников акции "ряжеными".

"Мне просто жаль этих людей. Когда Севастополь был в составе Украины, они разрушали настоящую правдивую историю и делали так, будто никакого массового героизма не было, что это выдумки ветеранскими организациями и советской историографией. Это совершеннейшая неправда … Остается только пожалеть этих людей, они живут во лжи и неправде", — сказала Алтабаева.

Людская река с портретами родных — участников войны прошла трибуны у площади Нахимова и вылилась на Приморский бульвар, где продолжаются торжества. На площади Нахимова заработала полевая кухня, здесь уже установлена сцена. В парке и набережной во второй половине дня начнут танцевать вальсы, а завершится двойной праздник города-героя артиллерийским салютом над акваторией Севастопольской бухты.