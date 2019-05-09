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Росгвардия начала перевооружение на автоматы Калашникова новой серии 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Строевые части Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардия) начали перевооружение на автоматы Калашникова серии 200. Об этом ТАСС сообщил источник в Росгвардии.
"Автоматы АК-200 и укороченные автоматы АК-205 калибра 5,45 мм уже начали поступать в подразделения Росгвардии, военнослужащие приступили к их эксплуатации", — сообщил источник. По его словам, подразделения службы получили уже несколько сотен автоматов Калашникова нового поколения.
"По сравнению с ранее разработанными АК новые образцы отличаются значительно более высокой точностью и возможностью установки современных стрелковых приспособлений, а также повышенной эргономикой", — подчеркнул источник.
Автоматы Калашникова двухсотой серии предназначены для замены автоматов семейства АК-100. Автоматами АК-200 и АК-205 были вооружены парадные расчеты Росгвардии, принимавшие участие в параде Победы, прошедшем в четверг на Красной площади.
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