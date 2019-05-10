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В ЛНР заявили, что сбили беспилотник силовиков у линии соприкосновения 

РИА Новости + ещё 9 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ЛУГАНСК, 10 мая — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотный летательный аппарат украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу начальник пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
"Шестого мая благодаря умелым действиям военнослужащих противовоздушной обороны был обезврежен украинский беспилотник типа «Фантом» одного из подразделений 10 горно-штурмовой бригады", — сказал Осадчий.
По данным Народной милиции, беспилотник совершал разведывательный полет над территорией ЛНР в районе населенного пункта Веселая гора. Осадчий напомнил, что использование БПЛА у линии соприкосновения является нарушением минских договоренностей.
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Армия , Войска , Конфликты , Украина , Министерство обороны , РИА Новости , Луганск
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