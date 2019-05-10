Силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР

Украинские силовики четыре раза за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"За прошедшие сутки представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня со стороны украинских вооруженных формирований ", — сообщил представитель в СЦКК.

Уточняется, что украинские силовики при обстрелах использовали минометы калибром 82 миллиметра, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. По данным ведомства, огонь велся в направлении населенных пунктов Фрунзе, Желобок, Калиново.