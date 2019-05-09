Видео перехвата беспилотника ВВС США опубликовано в Сети

Видео перехвата ударного беспилотника ВВС США появилось в Сети. Предположительно, это удалось сделать лётчику российского боевого самолёта.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MaxⓂ️Power (@maxmpower) 7 Май 2019 в 11:49 PDT На кадрах видно, как пилот максимально близко подводит свою машину к аппарату MQ-9 Reaper. Запись опубликована на странице maxpower в Instagram.

Пользователь не уточнил, когда и где именно имел место данный инцидент. Комментариев со стороны Минобороны РФ пока не было.

Беспилотник MQ-9 Reaper находится на вооружении ВВС США с февраля 2001 года.

Ранее News.ru сообщал, что стратегический дрон военно-воздушных сил Соединённых Штатов RQ-4B Global Hawk и морской самолёт-разведчик P-8A Poseidon 7 мая пролетели у крымского побережья Чёрного моря. Беспилотник вылетел с итальянской авиабазы на острове Сицилия и около шести часов летал у Крымского полуострова, а также двигался вдоль границ Краснодарского края до сочинской агломерации.