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Видео перехвата беспилотника ВВС США опубликовано в Сети 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Gene Blevins/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Видео перехвата ударного беспилотника ВВС США появилось в Сети. Предположительно, это удалось сделать лётчику российского боевого самолёта.
На кадрах видно, как пилот максимально близко подводит свою машину к аппарату MQ-9 Reaper. Запись опубликована на странице maxpower в Instagram.
Пользователь не уточнил, когда и где именно имел место данный инцидент. Комментариев со стороны Минобороны РФ пока не было.
Беспилотник MQ-9 Reaper находится на вооружении ВВС США с февраля 2001 года.
Ранее News.ru сообщал, что стратегический дрон военно-воздушных сил Соединённых Штатов RQ-4B Global Hawk и морской самолёт-разведчик P-8A Poseidon 7 мая пролетели у крымского побережья Чёрного моря. Беспилотник вылетел с итальянской авиабазы на острове Сицилия и около шести часов летал у Крымского полуострова, а также двигался вдоль границ Краснодарского края до сочинской агломерации.
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Комментарии1
Армия , Оружие , Министерство обороны , США
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