В Конгресс США внесли законопроект о продлении СНВ-3

Председатель и старший республиканец комитета по иностранным делам Палаты Представителей Конгресса США Элиот Энгел (от штата Нью-Йорк ) и Майкл Маккол (от штата Техас) представили в среду законопроект о необходимости продления российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (неофициальное название — СНВ-3). Об этом сообщила пресс-служба комитета. В США данный договор принято именовать Новым ДСНВ.

"Конгресс считает, что Соединенным Штатам следует стремиться продлить действие Нового ДСНВ с первоначальной даты прекращения срока его действия, который истекает в феврале 2021 года, до февраля 2026 года, как это предусмотрено в статье XIV договора", — подчеркивается в инициативе.

По версии законодателей, президент может отказаться от этого только в том случае, если " Россия допустит существенное нарушение договора", или же обе стороны заключат новое соглашение, которое придет на смену ДСНВ и будет "предусматривать аналогичные или более строгие ограничения, прозрачность и меры контроля в отношении ядерных сил России".

Законодатели также требуют от директора Национальной разведки Дэниела Коутса предоставить им доклад о ситуации вокруг ДСНВ, в который, в частности, будут включены данные о российских ядерных силах и стратегических средствах доставки. Кроме того, говорится в документе, госсекретарь и министр обороны США также должны представить законодателям отчет о реакции стран — участниц НАТО и других союзников Соединенных Штатов на ситуацию вокруг ДСНВ.

Если вашингтонская администрация не станет продлевать ДСНВ, то, согласно инициативе, она должна представить Конгрессу объяснения соответствующих действий, а также "свидетельства того, что продление договора не в интересах национальной безопасности США".

Законопроект носит имя бывшего сенатора Ричарда Лугара и экс-конгрессмена Эллен Тошер, "которые играли ведущую роль в усилиях Конгресса США по контролю над вооружениями и нераспространению" оружия массового уничтожения, говорится в сообщении комитета.

О договоре

СНВ-3 был подписан Москвой и Вашингтоном в 2010 году. Согласно документу, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

Договор остается в силе в течение 10 лет (до 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.

Москва призывает Вашингтон не затягивать с решением вопроса о возможности продления договора и характеризует последний как золотой стандарт в области разоружения.