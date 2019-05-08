Пентагон: США модернизируют тактическое ядерное вооружение «для сдерживания России»

По его словам, при планировании в Пентагоне допускают сценарий, при котором "РФ будет уверена, что сможет использовать тактическое ядерное оружие в Европе", поставив США перед выбором, использовать стратегическое ядерное вооружение или "не иметь возможности ответить вообще".

Таким образом он ответил на вопрос сенатора-демократа от штата Калифорния Дайэнн Файнстайн о планах Вашингтона по модернизации ядерного вооружения.

"Ядерные заряды малой мощности разрабатываются, чтобы русские были уверены, что не существует условий, при которых использование ядерного оружия привело бы к обретению ими стратегического преимущества", — подчеркнул председатель КНШ ВС США.

По его словам, Россия располагает "2,5 тыс. нестратегических [тактических ядерных] боеголовок"

Ранее газета Defense News со ссылкой на представителей Национального управления ядерной безопасности при Министерстве энергетики США сообщала, что Соединенные Штаты приступили к производству первой партии ядерных боевых частей (БЧ) малой мощности W76-2, которая может поступить Военно-морским силам США к концу 2019 финансового года. По оценкам экспертов США, новая БЧ имеет мощность 5-6 килотонн, в то время как мощность W76-1, созданной в 1970-е годы, составляет 100 килотонн.