Украинские силовики в среду открыли снайперский огонь по окраинам Донецка, ранение получил один человек, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Сегодня в 17.30 (совпадает с мск) вооруженные формирования Украины открыли снайперский огонь по поселку шахты "Трудовская" города Донецка. В результате ранение получил мирный житель 1963 года рождения. Пострадавший доставлен в городскую больницу №14 с диагнозом пулевое ранение левого бедра и левого плеча", — сказал представитель ведомства.