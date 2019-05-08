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Один человек получил ранение в Донецке из-за обстрела, заявили в ДНР 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинские силовики в среду открыли снайперский огонь по окраинам Донецка, ранение получил один человек, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Сегодня в 17.30 (совпадает с мск) вооруженные формирования Украины открыли снайперский огонь по поселку шахты "Трудовская" города Донецка. В результате ранение получил мирный житель 1963 года рождения. Пострадавший доставлен в городскую больницу №14 с диагнозом пулевое ранение левого бедра и левого плеча", — сказал представитель ведомства.
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Армия , Войска , Конфликты , Донецк
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