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Источник: «Носорог» Северного флота отправили на утилизацию 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Большой десантный корабль (БДК) Северного флота "Митрофан Москаленко", с 2002 года значившийся в резерве, отправлен на утилизацию. Об этом ТАСС сообщил в среду источник в судоремонтной отрасли.
"Минувшим днем БДК на буксире был отправлен из Североморска в Мурманск для последующей утилизации",
— сказал он, уточнив, что утилизация корабля, скорее всего, будет выполняться на 35-м судоремонтном заводе (филиал Центра судоремонта "Звездочка", входит в Объединенную судостроительную корпорацию).
БДК "Митрофан Москаленко" заложен в 1984 году, передан ВМФ в 1990 году.
Корабли проекта 1174 "Носорог" задумывались как океанские средства доставки и высадки десанта. Всего на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде были построены три корабля этого проекта. Два из них до последнего времени находились в резерве.
БДК проекта 1174 по сути — это десантный вертолетоносный корабль — док (ДВКД). Его водоизмещение — 14 тыс. т. Нес четыре вертолета Ка-29. В доковой камере могли размещаться несколько десантных катеров. В танковый трюм и доковую камеру при отсутствии в ней плавсредств могло приниматься до 50 танков ПТ-76, либо 80 БТР и БМП, либо до 120 машин. Техника могла быть погружена в любых сочетаниях. Личный состав десанта — до 500 человек.
После отказа Франции передать России построенные для нее два ДВКД типа "Мистраль" одно время рассматривался вопрос о возможном восстановлении технической готовности двух БДК проекта 1174.
ТАСС: последние новости
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Комментарии1
Армия , Войска , Оружие , Объединенная судостроительная корпорация , Центр судоремонта "Звездочка" , Завод "Янтарь" , Мурманск , Североморск
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