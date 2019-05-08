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Российский «Набросок» оказался «Веной» со снегоболотоходом 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: страница Алексея Хлопотова в «Яндекс.Дзен»
Появившаяся в сети первая фотография арктического 120-миллиметрового самоходного артиллерийского орудия (САО) «Магнолия» раскрывает устройство машины, пишет в своем блоге на «Яндекс. Дзен» российский военный эксперт Алексей Хлопотов.
Специалист отмечает, что «Магнолия», разработанная в рамках проекта «Набросок», базируется на шасси снегоболотохода ДТ-10П, а не более крупного ДТ-30П.
«Боевой модуль установлен на самоходном прицепе и представляет собой доработанное боевое отделение САО "Вена". За последнее говорит и то обстоятельство, что фотографии сняты в Перми, вероятно, в процессе транспортировки САО на полигон с "Мотовилихинских заводов". А именно там производят "Вены"», — пишет эксперт.
По его словам, впервые о «Магнолии» рассказал ТАСС начальник ГРАУ МО РФ генерал-лейтенант Николай Паршин в 2017 году. Тогда военный заявлял, что такая САО предназначена «для обеспечения частей и подразделений, дислоцирующихся в районах Крайнего Севера».
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Армия , Оружие , Яндекс , Мотовилихинские заводы , ИТАР-ТАСС
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