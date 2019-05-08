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Российская военные сбили все снаряды, выпущенные по Хмеймиму 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Министерство обороны РФ
Все реактивные снаряды террористов, выпущенные в среду по авиабазе Хмеймим, сбиты дежурными средствами ПВО, пострадавших и повреждений в результате обстрела нет, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Виктор Купчишин.
Он сообщил, что боевики из Идлибской зоны деэскалации предприняли в среду очередную попытку обстрела российской авиабазы Хмеймим в Сирии, выпустив в ее направлении 12 реактивных снарядов.
"Благодаря эффективно организованной системе ПВО российской авиабазы Хмеймим все реактивные снаряды сбиты дежурными средствами ПВО. Пострадавших и разрушений нет", — сказал он.
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