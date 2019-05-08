Российская военные сбили все снаряды, выпущенные по Хмеймиму

Все реактивные снаряды террористов, выпущенные в среду по авиабазе Хмеймим, сбиты дежурными средствами ПВО, пострадавших и повреждений в результате обстрела нет, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Виктор Купчишин.

Он сообщил, что боевики из Идлибской зоны деэскалации предприняли в среду очередную попытку обстрела российской авиабазы Хмеймим в Сирии, выпустив в ее направлении 12 реактивных снарядов.