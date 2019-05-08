В КНДР назвали недавние ракетные стрельбы «рутинными учениями»

Северокорейские власти назвали проведенные на днях ракетные залпы в этой стране "рутинными военными учениями по обороне", осудив нервную реакцию на них со стороны западных стран, согласно комментарию представителя МИД КНДР , который распространило в среду Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Недавние учения, проведенные нашей армией, не более чем часть регулярных военных тренировок, не направленных на кого-либо и не ведущих к нагнетанию ситуации в регионе", — приводит агентство слова представителя МИД КНДР.

Учения проводились 4 мая в Японском море, как отмечают в Пхеньяне , для "проверки оперативной боеготовности" пусковых установок крупнокалиберных дальнобойных ракет и тактических управляемых вооружений, точности попадания и боевых характеристик вооружений подразделений войск при обороне на передовых рубежах и на восточном побережье страны.

Как сообщил ЦТАК представитель МИД КНДР, имя которого не называется, учения позволили убедиться в том, что участвовавшие в них подразделения "полностью готовы в любой момент к боевым действиям".

Дипломат заявил, что только в марте и апреле были проведены совместные американо-южнокорейские военные учения "Тонмэн ("Альянс") 19-1" и отдельные учения Южной Кореи, направленные против КНДР.

"По каким-то непонятным причинам, однако, сохраняется полное молчание по поводу этих провокационных военных маневров и военных учений", — отметил представитель МИД КНДР.

В то же время, по его словам, ракетные стрельбы Северной Кореи называют "провокационными".

"Мы будем следить за словами и действиями этих сил в будущем", — предупредил представитель северокорейского МИД.

По сообщениям из Сеула, в среду туда из Токио прибыл спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Биган, предположительно, обсудить ракетные пуски КНДР. Как передало агентство Рёнхап, Биган отказался отвечать на вопросы журналистов. Американский чиновник пробудет в Южной Корее четыре дня и встретится со спецпредставителем южнокорейского МИД по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хуном. Также планируется участие Бигана в совместном заседании американо-южнокорейской рабочей группы по координации политики в отношении КНДР.