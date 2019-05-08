БМП-3 поступили на вооружение российских подразделений

Мотострелковые соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированные в Дагестане , получили на вооружение свыше десяти современных боевых машин пехоты БМП-3. Освоение техники начнётся во время летнего периода обучения.

БМП-3 оборудована новой ходовой частью, модернизированным двигателем, также значительно возрос уровень защищённости экипажа.

Объект оснащён водомётными движителями, используемыми во время форсирования водных преград, сообщил командир мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии ЮВО полковник Андрей Савченко

Машина служит для перевозки личного состава, огневой поддержки и предназначена для борьбы с живой силой, противотанковыми средствами, танками и легкобронированной техникой, а также воздушными целями, говорится на официальном сайте Минобороны России.

БМП-3 вооружена 100-мм орудием. Оно способно стрелять управляемыми и неуправляемыми боеприпасами. Также машина оснащена 30-мм автоматической пушкой и 7,62-мм пулемётом ПКТ и системой пуска дымовых гранат.

Ранее News.ru сообщал, что армия России начала получать новейшие бесшумные 82-мм миномёты 2Б25 «Галл». Первые образцы поступили на вооружение спецподразделений.