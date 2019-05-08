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БМП-3 поступили на вооружение российских подразделений 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: MOD Russia/Global Look Press
Мотострелковые соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированные в Дагестане, получили на вооружение свыше десяти современных боевых машин пехоты БМП-3. Освоение техники начнётся во время летнего периода обучения.
БМП-3 оборудована новой ходовой частью, модернизированным двигателем, также значительно возрос уровень защищённости экипажа.
Объект оснащён водомётными движителями, используемыми во время форсирования водных преград, сообщил командир мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии ЮВО полковник Андрей Савченко.
Машина служит для перевозки личного состава, огневой поддержки и предназначена для борьбы с живой силой, противотанковыми средствами, танками и легкобронированной техникой, а также воздушными целями, говорится на официальном сайте Минобороны России.
БМП-3 вооружена 100-мм орудием. Оно способно стрелять управляемыми и неуправляемыми боеприпасами. Также машина оснащена 30-мм автоматической пушкой и 7,62-мм пулемётом ПКТ и системой пуска дымовых гранат.
Ранее News.ru сообщал, что армия России начала получать новейшие бесшумные 82-мм миномёты 2Б25 «Галл». Первые образцы поступили на вооружение спецподразделений.
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Комментарии
Армия , Оружие , Андрей Савченко , Республика Дагестан
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