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Шойгу рассказал о ходе модернизации стратегических бомбардировщиков для применения крылатых ракет 

ТК «Звезда» + ещё 2 1 час назад
Фото: tupolev.ru
Эффективность работ по модернизации ракетоносцев подтверждена положительными результатами контрольных пусков.
Стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 модернизируются для применения современных крылатых ракет. Об этом заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
«В настоящее время продолжается их оснащение новым бортовым оборудованием, которое позволяет успешно применять современные крылатые ракеты воздушного базирования», — сообщил Шойгу на заседании коллегии Минобороны России.
По его словам, эффективность этих работ была подтверждена положительными результатами контрольных пусков.
Также Сергей Шойгу объявил о назначении командующего Северным флотом адмирала Николая Евменова на должность главнокомандующего Военно-морским флотом России.
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Армия , Оружие , Сергей Шойгу , Николай Евменов , Министерство обороны
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