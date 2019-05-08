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Су-25СМ3 «Суперграч» оснастят «умным» прицельным комплексом 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Модернизированный самолет Су-25СМ3 "Суперграч" станет еще более грозным штурмовиком с новой системой прицеливания и целеуказания.
Как сообщил ТАСС источник в ОПК, Су-25СМ3 получит бортовой комплекс в рамках дальнейшей модернизации.
Эта система умеет распознавать вражеские цели, выбирать оптимальные из них, брать "на мушку" и, собственно, наводить ракеты.
Летчику требуется лишь подтвердить решение искусственного интеллекта или сделать свой выбор. Последнее слово здесь все же за человеком.
Новый комплекс включен в единую систему управления войсками. Она способна прокладывать оптимальный маршрут к цели и траекторию применения оружия.
Кроме того, "Суперграч" будет получать информацию о целях от внешних источников.
Напомним, подобный разведовательно-ударный комплекс уже имеется в арсенале "Ночного суперохотника" Ми-28НМ.

Справка "РГ"

Самолет Су-25СМ3 является модернизированной версией советского бронированного дозвукового штурмовика С-25 ("Грач"), совершившего первый полет 22 февраля 1975 года.
"Грач" принимал участие во множестве военных конфликтах, включая Афганскую, Ирано-Иракскую, Абхазскую, Чеченскую и Сирийскую войны.
Внешне в процессе модернизации самолет не изменился, а вот способности его значительно выросли. Он обзавелся системой ГЛОНАСС, получил лазерный индикатор прицела, который выводит на экран информацию о состоянии машины.
"Суперграч" может запускать ракеты, сбрасывать авиабомбы на значительном удалении от цели и даже из-за облаков.
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Армия , Оружие
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