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Бывший главком ВМФ адмирал Королев переходит на работу в ОСК 

Р-Спорт + ещё 1 1 час назад
Фото: Пресс-служба ВМФ
Бывший главком ВМФ РФ адмирал Владимир Королев переходит на работу в "Объединенную судостроительную корпорацию", сообщил во вторник министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
"Благодарю адмирала Королева Владимира Ивановича за службу. Уверен, что его переход на работу в "Объединенную судостроительную корпорацию" будет способствовать реализации гособоронзаказа и специальных программ в интересах ВМФ", — сказал министр в ходе коллегии.
По словам Шойгу, Королев завершил военную службу, которой отдал 46 лет, "за эти годы он много сделал для укрепления обороноспособности страны".
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Армия , Войска , Сергей Шойгу , Владимир Королев , Объединенная судостроительная корпорация
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