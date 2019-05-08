Бывший главком ВМФ РФ адмирал Владимир Королев переходит на работу в "Объединенную судостроительную корпорацию", сообщил во вторник министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
"Благодарю адмирала Королева Владимира Ивановича за службу. Уверен, что его переход на работу в "Объединенную судостроительную корпорацию" будет способствовать реализации гособоронзаказа и специальных программ в интересах ВМФ", — сказал министр в ходе коллегии.
По словам Шойгу, Королев завершил военную службу, которой отдал 46 лет, "за эти годы он много сделал для укрепления обороноспособности страны".