Бывший главком ВМФ адмирал Королев переходит на работу в ОСК

"Благодарю адмирала Королева Владимира Ивановича за службу. Уверен, что его переход на работу в "Объединенную судостроительную корпорацию" будет способствовать реализации гособоронзаказа и специальных программ в интересах ВМФ", — сказал министр в ходе коллегии.

По словам Шойгу, Королев завершил военную службу, которой отдал 46 лет, "за эти годы он много сделал для укрепления обороноспособности страны".