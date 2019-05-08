В ВВО состоялась комплексная проверка системы ПВО

Стоит отметить, что к выполнению поставленных задач были привлечены расчеты новейших мобильных трёхкоординатных радиолокационных станций кругового обзора «Каста-2» и «Десерт».

У зенитчиков Восточного военного округа состоялась комплексная тренировка по отражению авианалета условного противника с участием всех подразделений ПВО, на вооружении которых состоят зенитные ракетные комплексы С-300, С-400 и ЗРПК «Панцирь».

Основное внимание было уделено отработке задач по обнаружению внезапно нарушивших воздушное пространство летательных аппаратов «противника».

Данные на командные пункты передали военнослужащие радиотехнических подразделений с применением современных радиолокационных станций, в том числе «Небо», «Небо-СВУ».

Также к тренировке были привлечены расчеты новейших мобильных трёхкоординатных радиолокационных станций кругового обзора «Каста-2» и «Десерт».

Специалисты определили дальность, высоту полета и трассовые характеристики обнаруженных объектов.

В завершении тренировки расчетами ЗРК С-300 и С-400 были выполнены электронные пуски ракет по более чем 50 воздушным целям.

В свою очередь расчеты ЗРПК «Панцирь» выполнили задачи по охране зенитных ракетных комплексов от вертолетов и ударных дронов «противника».

Подобные тренировки направлены на совершенствование навыков военнослужащих подразделений войск ПВО в условиях действий в едином тактическом замысле при отражении авианалета условного противника, действующего на разных направлениях.

Всего в тренировке было задействовано около тысячи военнослужащих и более 300 единиц техники.