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В ВВО состоялась комплексная проверка системы ПВО 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Стоит отметить, что к выполнению поставленных задач были привлечены расчеты новейших мобильных трёхкоординатных радиолокационных станций кругового обзора «Каста-2» и «Десерт».
У зенитчиков Восточного военного округа состоялась комплексная тренировка по отражению авианалета условного противника с участием всех подразделений ПВО, на вооружении которых состоят зенитные ракетные комплексы С-300, С-400 и ЗРПК «Панцирь».
Основное внимание было уделено отработке задач по обнаружению внезапно нарушивших воздушное пространство летательных аппаратов «противника».
Данные на командные пункты передали военнослужащие радиотехнических подразделений с применением современных радиолокационных станций, в том числе «Небо», «Небо-СВУ».
Также к тренировке были привлечены расчеты новейших мобильных трёхкоординатных радиолокационных станций кругового обзора «Каста-2» и «Десерт».
Специалисты определили дальность, высоту полета и трассовые характеристики обнаруженных объектов.
В завершении тренировки расчетами ЗРК С-300 и С-400 были выполнены электронные пуски ракет по более чем 50 воздушным целям.
В свою очередь расчеты ЗРПК «Панцирь» выполнили задачи по охране зенитных ракетных комплексов от вертолетов и ударных дронов «противника».
Подобные тренировки направлены на совершенствование навыков военнослужащих подразделений войск ПВО в условиях действий в едином тактическом замысле при отражении авианалета условного противника, действующего на разных направлениях.
Всего в тренировке было задействовано около тысячи военнослужащих и более 300 единиц техники.
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Армия , Войска
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