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Со дна Чёрного моря подняли фрагменты самолёта времён войны 

Вести Севастополя + ещё 3 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Водолазные специалисты аварийно-спасательного отряда (АСО) Управления поисковых и аварийно-спасательных работ Черноморского флота (УПАСР ЧФ) провели работы по поднятию со дна Чёрного моря фрагментов советского самолёта времён Великой Отечественной войны.
В ходе предварительного обследования установлено, что сохранившиеся части принадлежат истребителю И-16, которые принимали участие в боях в период обороны и освобождения города Севастополя. На дне моря находились двигатель, лопасти и часть корпуса самолёта.
Работы по подъёму в районе мыса Херсонес (Севастополь) выполнены экипажами катеров аварийно-спасательного отряда «СМК-2171» и «ВМ-154». На дне остропку и подъём проводили 5 водолазов. Фрагменты самолёта находились на глубине порядка 30 метров.
После поднятия частей самолёта, специалисты АСО УПАСР ЧФ выполнят их очистку и в случае установления номеров передадут данные в соответствующие организации для выяснения информации об истребителе и его лётчике. Об этом сообщают в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.
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Армия , Войска , Оружие
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