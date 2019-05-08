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Источник: на корабль-музей «Михаил Кутузов» могут заселить военный экипаж 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Военный экипаж может быть заселен на превращенный в музей артиллерийский крейсер проекта 68-бис "Михаил Кутузов" (спущен на воду в 1952 году) перед его планирующимся переходом из Новороссийска в филиал парка "Патриот" в Севастополе. Об этом сообщил ТАСС в среду источник в судостроительной отрасли.
Источник отметил, что "после совещания 5 мая в военном ведомстве готовится доклад по состоянию крейсера для принятия решения о его переходе на новое место".
"Не исключено, что перед переводом корабля будет принят вариант, уже использованный на "Авроре", то есть возвращение на "Михаила Кутузова" военного экипажа вместо музейных работников", — сказал собеседник агентства.
Он сообщил, что для перемещения корабля в Севастополь прорабатывается вопрос "об использовании понтонов, применявшихся при строительстве Крымского моста", но перед этим корабль должен пройти доковый ремонт, который не проводился на крейсере 20 лет. Источник отметил, что "состояние кормы "Кутузова" оценивается как близкое к критическому". "Его планируемый ремонт должен обязательно включать постановку в док и освидетельствование корпуса", — отметил он, напомнив, что в Новороссийске имеется плавучий док ПД-190, способный принять старый крейсер.
Как отмечалось в сообщении Минобороны от 5 мая, представители Научно-исследовательского института кораблестроения и вооружения военного учебного научного центра ВМФ "Военно-морская академия имени Н. Г. Кузнецова" приняли участие в совещании по вопросу согласования технического задания на ремонт, переоборудование и музеефикацию крейсера "Михаил Кутузов".
Ранее заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Андрей Картаполов сообщил, что крейсер-музей отремонтируют в Новороссийске до конца 2020 года. В дальнейшем планируется включить его в состав экспозиции филиала парка "Патриот" в Крыму.
Крейсер "Михаил Кутузов" проекта 68-бис длиной 210 м и водоизмещением в 16 тыс. т был спущен на воду в 1952 году. В составе Черноморского флота он выполнял задачи в Средиземном море и Атлантике, совершил 15 дальних походов. Выведен из боевого состава в 1992 году, находился в Севастополе. В 2001 году был доставлен в Новороссийск, где с 2002 года работает как корабль-музей, филиал Центрального Военно-морского музея.
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Армия , Войска , Михаил Кутузов , Министерство обороны , Новороссийск , Севастополь
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