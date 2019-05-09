Трамп высказался о новых ракетных запусках КНДР

«Мы очень серьезно следим за этим сейчас. Это были более маленькие ракеты, более короткой дальности. Никто этому не рад, но мы изучаем и посмотрим», — заявил Трамп.

КНДР 9 мая в 08:30 по московскому времени осуществила запуск нескольких ракет неустановленной мощности. Предположительно, они стартовали из провинции Северный Пхенган в восточном направлении. Пятью днями ранее был также запущен снаряд малой дальности из порта Вонсан на юго-восточном побережье страны, а 5 мая в Северной Корее прошли военные учения с использованием тактических управляемых ракет.