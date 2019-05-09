Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп высказался о новых ракетных запусках КНДР 

360tv.ru + ещё 4 31 минуту назад
Фото: 360tv.ru
Запущенные недавно Северной Кореей ракеты имеют небольшую дальность, и в Вашингтоне за ними внимательно следят. Такое заявление сделал 9 мая президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, сообщило РИА «Новости».
«Мы очень серьезно следим за этим сейчас. Это были более маленькие ракеты, более короткой дальности. Никто этому не рад, но мы изучаем и посмотрим», — заявил Трамп.
КНДР 9 мая в 08:30 по московскому времени осуществила запуск нескольких ракет неустановленной мощности. Предположительно, они стартовали из провинции Северный Пхенган в восточном направлении. Пятью днями ранее был также запущен снаряд малой дальности из порта Вонсан на юго-восточном побережье страны, а 5 мая в Северной Корее прошли военные учения с использованием тактических управляемых ракет.
360tv.ru: последние новости
Россиянин снял перехват американского беспилотника Главой ВМФ России стал Николай Евменов Американские танки прошли парадом в Мурманске
Армия , В мире , Дональд Трамп , РИА Новости , КНДР , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стала известна причина смерти Доренко212
Погибший Доренко недавно купил новый мотоцикл
Это либерал. На Дутерте заполз огромный таракан6
РФ ответила на слова о территориальных претензиях Эстонии122
Бесстыдная попытка. Лондон заклеймил Россию268
Видео
«Отмыться от такого ещё не удавалось»
В мире Украина
На Москву обрушился град
Погода Новости Москвы
Эстония требует от России вернуть часть территории
Прибалтика В мире
Стали известны подвиги деда Зеленского
В мире Украина
Евросоюз предложили ликвидировать
В мире Европа
«Праздновать нечего»: Виторган о Дне Победы
Шоу-бизнес
Появилось видео стычки «Бессмертного полка» с полицией в Киеве
В мире Украина
Малахова удивил внешний вид гостей парада Победы
Общество
«Первый опыт»: Собчак призналась, за что заплатила мужчине
Шоу-бизнес
В США назвали цель парада Победы
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение