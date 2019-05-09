Трамп высказался о новых ракетных запусках КНДР 

Запущенные недавно Северной Кореей ракеты имеют небольшую дальность, и в Вашингтоне за ними внимательно следят. Такое заявление сделал 9 мая президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, сообщило РИА «Новости».
«Мы очень серьезно следим за этим сейчас. Это были более маленькие ракеты, более короткой дальности. Никто этому не рад, но мы изучаем и посмотрим», — заявил Трамп.
КНДР 9 мая в 08:30 по московскому времени осуществила запуск нескольких ракет неустановленной мощности. Предположительно, они стартовали из провинции Северный Пхенган в восточном направлении. Пятью днями ранее был также запущен снаряд малой дальности из порта Вонсан на юго-восточном побережье страны, а 5 мая в Северной Корее прошли военные учения с использованием тактических управляемых ракет.