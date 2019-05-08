Штурмовики Су-25 получат искусственный интеллект

Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в российском оборонно-промышленном комплексе, в рамках дальнейшей модернизации штурмовиков новейшие версии Су-25СМ3 будут дооснащать новым прицельным комплексом. Он полностью автоматизирован и фактически требует от лётчика лишь выбрать цель на экране — всё остальное сделает искусственный интеллект.

Система целеуказания с искусственным интеллектом сможет самостоятельно распознавать вражеские цели, удерживать их в прицеле и осуществлять наведение управляемых ракет. Новый комплекс встроен в единую систему управления войсками, которая позволяет проложить оптимальный маршрут к цели и траекторию применения оружия. Также штурмовик через систему управления сможет получать информацию о целях от внешних источников.