Минобороны России открыло на своем сайте новый раздел, посвященный фронтовым фотографиям известных полководцев времен Великой Отечественной войны, сообщает в среду департамент информации и массовых коммуникаций военного ведомства.
"Минобороны России продолжает серию проектов, посвященных ключевым фигурам Великой Отечественной войны, новым мультимедийным разделом с фотографиями, запечатлевшими полководцев Победы на фронте — во время ключевых стратегических операций, известных сражений, а также до и после них, то есть, с первого до последнего дня войны", — говорится в сообщении.
Минобороны России
Кроме того, в новом мультимедийном разделе будут представлены ранее не публиковавшиеся снимки из семейных альбомов военачальников.
"Фотоснимки сопровождают интересные исторические комментарии, составленные на основе воспоминаний их родственников", — отмечает департамент.
Минобороны России
Среди полководцев на фотографиях нового раздела маршалы Георгий Жуков, Александр Василевский, Родион Малиновский, Константин Рокоссовский, Иван Конев, Кирилл Мерецков. Также представлены фото артиллерийского разведчика Владимира Михалкина, доставлявшего на мотоцикле оперативные документы кадры исторической встречи главкома ВМФ Николая Кузнецова с Уинстоном Черчиллем и Франклином Рузвельтом на Ялтинской конференции.