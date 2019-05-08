Минобороны показало неопубликованные фотографии полководцев ВОВ

Минобороны России открыло на своем сайте новый раздел , посвященный фронтовым фотографиям известных полководцев времен Великой Отечественной войны, сообщает в среду департамент информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

"Минобороны России продолжает серию проектов, посвященных ключевым фигурам Великой Отечественной войны, новым мультимедийным разделом с фотографиями, запечатлевшими полководцев Победы на фронте — во время ключевых стратегических операций, известных сражений, а также до и после них, то есть, с первого до последнего дня войны", — говорится в сообщении.

Минобороны России

Кроме того, в новом мультимедийном разделе будут представлены ранее не публиковавшиеся снимки из семейных альбомов военачальников.

"Фотоснимки сопровождают интересные исторические комментарии, составленные на основе воспоминаний их родственников", — отмечает департамент.