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«Зеленый флот» России получит «всевидящее око» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российские малые ракетные корабли (МРК) станут «всевидящим оком», которое позволит обнаруживать самолеты, вертолеты, беспилотники и крылатые ракеты вероятного противника, сообщили «Известиям» в Главном штабе ВМФ.
Газета пишет, что данные с МРК «по закрытому радиоканалу в режиме реального времени передадут всю необходимую информацию другим кораблям для уничтожения летательных аппаратов противника».
Издание отмечает, что работа такой системы была испытана в 2019 году на Каспийской флотилии, где применялись МРК проекта 21631 «Буян-М», оснащенные современными радиолокационными комплексами (РЛК) «Позитив-МК».
Как пишет газета, система обнаружения и наведения «Позитив-МК» способна в радиусе 300 километров засечь в воздушном и надводном пространстве малоразмерные, низколетящие и пикирующие цели, включая крылатые ракеты. Всего РЛК рассчитан на одновременное сопровождение 40 объектов потенциального противника.
В декабре 2018 года The National Interest написал, что ВМФ России, в отличие от ВМС США и ВМСФ НОАК, фактически является флотом «зеленой воды» — силой, действующей только в прибрежных водах.
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Армия , Оружие , газета "Известия" , The National Interest
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