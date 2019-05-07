Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Первое фото неизвестной самоходки на базе «Витязя» появилось в Сети 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Twitter
Его особенностью является то, что на базе второй "половины" смонтирована вращающаяся башня с орудием калибра не менее 120 мм. Подробности конструкции разглядеть невозможно, так как все надежно укрыто брезентом.
Не исключено, что перед нами — самоходная артиллерийская установка "Магнолия", о разработке которой сообщалось в 2017 году. Машина предназначена для вооружения соединений, дислоцирующихся в Арктике.
В настоящее время для действий в данном регионе уже созданы зенитные ракетные комплекс "Тор-М2ДТ" и "Панцирь-СА". Эти системы ПВО смонтированы на снегоболотоходах ДТ-30ПМ. Машины демонстрировалась на парадах в Москве.
Также на двухзвенных высокопроходимых платформах создаются реактивные системы залпового огня.
Для перевозки мотострелковых подразделений планировалось принять на вооружение ДТ-БТР, вооруженные 30-мм автоматическими пушками и способными перевозить 12 бойцов.
Российская Газета: последние новости
На Параде Победы в Воронеже покажут систему "Палантин" ПВО авиабазы Хмеймим сбили 27 реактивных снарядов боевиков Россия построит атомный авианосец
Комментарии
Армия , Оружие
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Потеря связи: В Шереметьеве сделали заявление1
Расшифрован разговор пилота SSJ и диспетчеров43
Пока вы не уснули: роковая ошибка пилотов SSJ 10030
Данные самописцев SSJ: логика пилотов вызвала недоумение394
Обнародованы детали «сделки века» США25
Видео
Япония захотела помириться с Россией
Политика Азия
Названы ошибки экипажа сгоревшего SSJ 100
Происшествия Катастрофы
Госпитализирован еще один член экипажа SSJ 100
Происшествия
«С удовольствием»: Европа отменит санкции?
В мире Европа
«Никого не виню»: мать стюарда SSJ сделала заявление
Происшествия Катастрофы
Указ Путина: Украина приготовила «сюрприз» для Кремля
В мире Конфликты
Солистка группы «Серебро» похвасталась видео с прыжками
Шоу-бизнес
«Пинать мертвого льва»: писательница взбесила Соловьева
Общество
Появилось видео нападения на бизнесмена в Балашихе
Происшествия Криминал
Спасли африканца: мужчину вытащили из воды в центре Москвы
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение