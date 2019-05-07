Первое фото неизвестной самоходки на базе «Витязя» появилось в Сети

На двухзвенном гусеничном шасси "Витязь" разместили артиллерийское орудие. Источник: https://t.co/UDBLmlWycf pic.twitter.com/sWiGByVxq4— Komandante (@KomandanteS17) 7 мая 2019 г. Его особенностью является то, что на базе второй "половины" смонтирована вращающаяся башня с орудием калибра не менее 120 мм. Подробности конструкции разглядеть невозможно, так как все надежно укрыто брезентом.

Не исключено, что перед нами — самоходная артиллерийская установка "Магнолия", о разработке которой сообщалось в 2017 году. Машина предназначена для вооружения соединений, дислоцирующихся в Арктике.

В настоящее время для действий в данном регионе уже созданы зенитные ракетные комплекс "Тор-М2ДТ" и "Панцирь-СА". Эти системы ПВО смонтированы на снегоболотоходах ДТ-30ПМ. Машины демонстрировалась на парадах в Москве.

Также на двухзвенных высокопроходимых платформах создаются реактивные системы залпового огня.

Для перевозки мотострелковых подразделений планировалось принять на вооружение ДТ-БТР, вооруженные 30-мм автоматическими пушками и способными перевозить 12 бойцов.